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«ПСЖ» продолжает отклонять предложения «Манчестер Юнайтед» по Угарте

23 Июля 2024 • 22:39 Комментировать
ПСЖ
...
Монако
08.08 21:00

«Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен» по-прежнему не могут согласовать условия трансфера полузащитника Мануэля Угарте.

Руководство «красных дьяволов» несколько раз обратилось к парижскому клубу с устным предложением по уругвайцу – гранд Лиги 1 продолжает отвечать отказом, докладывает журналист Флориан Плеттенберг. Боссы «ПСЖ» остаются непреклонными в своих запросах – они требуют за 23-летнего хавбека те же 70 млн евро, что и раньше. «Манчестер Юнайтед» пока не выходит из переговоров.

Известно, что сам Мануэль Угарте хочет перебраться в стан манкунианцев. Рулевой парижан Луис Энрике не слишком рассчитывает на опорника, купленного летом прошлого года у лиссабонского «Спортинга».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСЖ Мануэль Угарте трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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