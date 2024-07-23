«ПСЖ» продолжает отклонять предложения «Манчестер Юнайтед» по Угарте

«Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен» по-прежнему не могут согласовать условия трансфера полузащитника Мануэля Угарте.

Руководство «красных дьяволов» несколько раз обратилось к парижскому клубу с устным предложением по уругвайцу – гранд Лиги 1 продолжает отвечать отказом, докладывает журналист Флориан Плеттенберг. Боссы «ПСЖ» остаются непреклонными в своих запросах – они требуют за 23-летнего хавбека те же 70 млн евро, что и раньше. «Манчестер Юнайтед» пока не выходит из переговоров.

Известно, что сам Мануэль Угарте хочет перебраться в стан манкунианцев. Рулевой парижан Луис Энрике не слишком рассчитывает на опорника, купленного летом прошлого года у лиссабонского «Спортинга».