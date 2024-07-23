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«Эвертон» близок к трансферу хавбека «Наполи»

23 Июля 2024 • 21:52 Комментировать

Атакующий полузащитник «Наполи» Йеспер Линдстрём продолжит карьеру в «Эвертоне». Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «Эвертон» близок к подписанию 24-летнего датчанина. Утверждается, что «ириски» арендуют игрока за три миллиона евро с пунктом о выкупе в размере 22 миллионов евро. Отмечается, что стороны находятся на финальной стадии переговоров.  

В прошлом сезоне Линдстрём принял участие в 29 матчах за «Наполи» и не отметился результативными действиями.

Контракт игрока с «Наполи» рассчитан до 2028 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость хавбека в 22 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Наполи Йеспер Линдстрем трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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