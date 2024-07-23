«Эвертон» близок к трансферу хавбека «Наполи»

Атакующий полузащитник «Наполи» Йеспер Линдстрём продолжит карьеру в «Эвертоне». Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «Эвертон» близок к подписанию 24-летнего датчанина. Утверждается, что «ириски» арендуют игрока за три миллиона евро с пунктом о выкупе в размере 22 миллионов евро. Отмечается, что стороны находятся на финальной стадии переговоров.

В прошлом сезоне Линдстрём принял участие в 29 матчах за «Наполи» и не отметился результативными действиями.

Контракт игрока с «Наполи» рассчитан до 2028 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость хавбека в 22 млн евро.