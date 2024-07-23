Йоро: «Очень хотелось быть с «Манчестер Юнайтед», когда увидел их победу в Кубке Англии»

Новоиспечённый защитник «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро признался, что успех команды в Кубке Англии повлиял на его решение о летнем трансфере. Как известно, 18-летний Йоро перешёл в стан «красных дьяволов» из «Лилля».

«Когда в конце сезона я увидел победу «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии, мне очень захотелось быть рядом с ними. Выигрывать титулы и праздновать их вместе с болельщиками – это невероятно», - сказал Йоро пресс-службе клуба.

В прессе писали о том, что трансфер Лени Йоро «Манчестер Юнайтед» заплатил 62 миллиона евро.

Напомним, что в финале прошлого Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити».