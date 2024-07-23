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Новичок «Манчестер Юнайтед» Йоро высказался о своём стиле

23 Июля 2024 • 15:32 Комментировать

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро, который недавно перешёл в английский клуб из французского «Лилля», высказался о своё игровом стиле.

«В современном футболе нужно читать игру, нужно понимать своих соперников, и я стараюсь сосредотачиваться на этом. Я также чувствую себя комфортно с мячом. Я не боюсь играть», - сказал Йоро пресс-службе «красных дьяволов».

Лени Йоро 18 лет. Ранее в прессе сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» заплатит за талантливого защитника 15 миллионов евро.

«Манчестер Юнайтед» свой первый матч сезона 2024/2025 сыграет против «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии – 10 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Лени Йоро
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