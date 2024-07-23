«Арсенал» нацелился на полузащитника «Реал Сосьедада»

Лондонский «Арсенал» положил глаз на полузащитника «Реал Сосьедада». По информации от Mundo Deportivo, «канониры» предложили контракт Микелю Мерино, который очень нравится главному тренеру Микелю Артете.

Ожидается, что «Арсенал» скоро сделает предложение «Реал Сосьедаду» по трансферу Мерино. 28-летний полузащитник оценивается «Трансфермарктом» в 50 миллионов евро. Учитывая, что через год у футболиста истекает контракт, «Реал Сосьедад» может отпустить испанца за более низкую цену.

Мерино недавно стал чемпионом Европы в составе сборной Испании. В последнем розыгрыше Ла Лиги полузащитник отметился 5 голами и 3 результативными передачами.