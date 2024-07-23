Ван Дейк сообщил руководству «Ливерпуля» о своих планах на будущее

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк сообщил руководству клуба о своих планах на будущее. По информации от журналиста Грэма Бэйли, опытный футболист хочет подписать с мерсисайдцами новый контракт.

Напомним, действующий контракт 33-летнего ван Дейка истекает через год. Ранее сообщалось, что руководство «Ливерпуля» задумывается о продаже нидерландца, но сам футболист хотел бы остаться на «Энфилде» и выступать под руководством нового тренера Арне Слота.

Ван Дейк играет за «Ливерпуль» с января 2018 года и за этот срок успел выиграть с клубом все возможные трофеи. Виргил является капитаном мерсисайдского клуба.