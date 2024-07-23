«Ньюкасл» провёл переговоры с Хау

«Ньюкасл» провёл переговоры с главным тренером команды Эдди Хау. Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на The Telegraph. В клубе уверены, что молодой специалист отвергнет предложение из сборной Англии, если таковое поступит.

Напомним, что сборная Англии осталась без рулевого после чемпионата Европы. Гарет Саутгейт принял решение покинуть пост, отработав на нём почти восемь лет.

Эдди Хау тренирует «Ньюкасл» с ноября 2021 года. В 125 матчах под руководством этого тренера команда отпраздновала 62 победы при 27 ничьих и 36 поражениях.

Напомним, что прошлый сезон Премьер-лиги «Ньюкасл» завершил на седьмой позиции.