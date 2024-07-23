Чалоба не отправился с «Челси» на предсезонку в США

Центральный защитник лондонского «Челси» Трево Чалоба не отправился с командой на предсезонные сборы в США. По информации от журналиста Фабрицио Романо, клуб велел своему футболисту остаться в Лондоне.

Причиной решения «Челси» является тот факт, что руководство видит Чалобу лишним защитником в составе. На позиции правого центрбека могут сыграть Аксель Дисаси, Тосин Адарабиойо и Уэсли Фофана, которые отправились с командой в США.

Ранее сообщалось, что Чалоба не хочет покидать «Челси», но руководство может вынудить футболиста передумать. Англичанин заканчивал сезон в качестве основного защитника «Челси» под руководством Маурисио Почеттино.