«Манчестер Юнайтед» изменил решение по Маунту

Полузащитник Мэйсон Маунт может покинуть «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно, об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

По данным источника, руководство «красных дьяволов» готово выставить игрока на продажу и избавиться от него за хорошую сумму отступных. Напомним, что манкунианцы приобрели Мэйсона у лондонского «Челси» за 60 миллионов евро.

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги Маунт провел 14 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и получил две желтые карточки. Полузащитник не является футболистом основного состава «красных дьяволов».

Ранее в прессе сообщалось, что клуб не планирует продавать англичанина.