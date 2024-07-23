Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» изменил решение по Маунту

23 Июля 2024 • 12:19 Комментировать

Полузащитник Мэйсон Маунт может покинуть «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно, об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

По данным источника, руководство «красных дьяволов» готово выставить игрока на продажу и избавиться от него за хорошую сумму отступных. Напомним, что манкунианцы приобрели Мэйсона у лондонского «Челси» за 60 миллионов евро.

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги Маунт провел 14 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и получил две желтые карточки. Полузащитник не является футболистом основного состава «красных дьяволов».

Ранее в прессе сообщалось, что клуб не планирует продавать англичанина.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Мэйсон Маунт трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
В «Реале» удивлены поведением Мбаппе «Спартак» огорчил фанатов ещё до старта в РПЛ – как так получилось Назван лучший полузащитник в истории АПЛ: Джеррард - второй, де Брёйне на пятом месте Холанн: «Я больше не талант» Тренер «Барселоны» Флик одобрил покупку игрока «Манчестер Сити» Фанаты выбрали лучшие голы Евро-2024: Ямаль на втором месте, Беллингем – четвёртый Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов – результаты Аршавин раскрыл, что Клаудиньо сказал о Глушенкове перед трансфером в «Зенит» Пять главных претендентов на «Золотой мяч» в 2024 году Де Брёйне продолжит карьеру в Саудовской Аравии
Саутгейт ушёл из сборной Англии после поражения в финале Евро-2024 Кроос высказался о скандальном моменте с рукой Кукурельи: «Я сдерживался до сегодняшнего дня» Пять главных претендентов на «Золотой мяч» в 2024 году Ламин Ямаль – будущий обладатель ЗМ: Сколько «Золотых мячей» возьмёт испанец? УЕФА может наказать Ямаля после Евро-2024 Названы лучшие спортсмены XXI века: Месси – третий, Роналду – только 13-й У «Реала» есть серьёзная проблема Суперклуб АПЛ может купить у «Реала» Винисиуса за огромные деньги Определены 29 из 32 участников клубного чемпионата мира – весь список ФИФА назвала лучшую сборную мира: Франция на втором месте, Испания - третья
Спортивные новости
Шнайдер выиграла турнир в Будапеште Команды КХЛ и НХЛ сыграли в очень результативную ничью в рамках «Матча года» Крикунов высказался о переходах Зайцева и Кузнецова в СКА Кожевников: «Трансфер Кузнецова будет одним из лучших и для КХЛ, и для СКА» Плющёв — о переходе Кузнецова в СКА: «Не думаю, что у него будут проблемы с адаптацией к КХЛ» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Июля
12:35 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» провёл переговоры с Хау
12:32 · Англия. Премьер-лига
Чалоба не отправился с «Челси» на предсезонку в США
12:19 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» изменил решение по Маунту
11:19 · Англия. Премьер-лига
Фергюсон стал соавтором мирового рекорда, купив лошадь
10:41 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола восхищён последним трансфером «Манчестер Сити»
09:55 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нашёл нового вратаря в Испании
09:50 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Думаю, с вероятностью в 85-95% наш состав останется прежним»
09:26 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» назвал цену Ришарлисона покупателю из Саудовской Аравии
08:44 · Англия. Премьер-лига
Тан Хаг оценил свою работу в «Манчестер Юнайтед» 2
07:57 · Англия. Премьер-лига
Звезда «Ливерпуля» высказался о Месси
07:51 · Англия. Премьер-лига
Йоро назвал любимого игрока «Манчестер Юнайтед»
04:43 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола ответил на слухи о переезде де Брёйне в Саудовскую Аравию
04:31 · Англия. Премьер-лига
«У него огромный потенциал»: Гвардиола высоко оценил талант молодого игрока «Манчестер Сити»
04:06 · Англия. Премьер-лига
Бруну Фернандеш не перейдёт в «ПСЖ» – названа причина
03:44 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» работает над подписанием сразу трёх звёздных вингеров
03:17 · Чемпионат Европы 2024
Гвардиола поделился мнением о выступлении сборных Испании и Англии на Евро-2024
02:54 · Англия. Премьер-лига
Александер-Арнольд: «Беллингем поможет сборной Англии выигрывать турниры»
02:41 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола ответил, как отреагировал бы на «Золотой мяч» Родри
22 Июля
23:26 · Англия. Премьер-лига
Хёйбьерг – игрок «Марселя» официально
21:46 · Англия. Премьер-лига
Маланг Сарр расторг контракт с «Челси» перед переходом в «Ланс»
21:28 · Англия. Премьер-лига
Калафьори не тренировался с «Болоньей»
21:21 · Англия. Премьер-лига
Мудрик кардинально сменил имидж фото
20:22 · Англия. Премьер-лига
Два клуба первой десятки АПЛ претендуют на Мазрауи слухи
19:59 · Англия. Премьер-лига
Источник: «Переход Гросса в дортмундскую «Боруссию» неизбежен»
19:31 · Англия. Премьер-лига
43-летний Бэрри возобновил карьеру официально
Все новости
Рекомендуем