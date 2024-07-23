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Фергюсон стал соавтором мирового рекорда, купив лошадь

23 Июля 2024 • 11:19 Комментировать

Легендарный футбольный тренер Алекс Фергюсон является частью команды, которая установила мировой рекорд по покупке лошади для национальных скачек. Об этом на своих страницах рассказывает портал Goal.

Команда Фергюсона выиграла аукцион и купила лошадь за 660 тысяч фунтов. Это мировой рекорд для лошадей из национальных скачек. До этого самая дорогая лошадь покупалась за 633 тысячи фунтов.

Алекс Фергюсон тренировал «Манчестер Юнайтед» в 1986-2013 годах. За это время «красные дьяволы» выиграли большое количество трофеев, в частности 13 титулов Премьер-лиги и 2 титула Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Алекс Фергюсон
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