Гвардиола восхищён последним трансфером «Манчестер Сити»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал трансфер вингера Савио из французского «Труа». Контракт между сторонами рассчитан до середины 2029 года.

«Савио просто невероятен в игре один на один! Он способен действовать на обоих флангах и даже в центре. Но больше всего меня интересует его игра на фланге. Хочу сказать спасибо «Жироне» за отличную работу», - передает слова испанского специалиста инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

В прошлом сезоне Савио выступал за «Жирону» на правах аренды. Атакующий полузащитник принял участие в 41 поединке, записав на свой счет 11 забитых мячей и десять голевых передач. Его рыночная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.