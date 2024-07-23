«Челси» нашёл нового вратаря в Испании

Датский голкипер Филип Йоргенсен, правами на которого владеет испанский «Вильярреал», может оказаться в чемпионате Англии. Об этом рапортует инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно сведениям источника, 22-летний вратарь попал в сферу интересов лондонского «Челси». Сам игрок готов пополнить ряды английского топ-клуба.

Стоит отметить, что Йоргенсен находится в системе «Вильярреала» с 2017 года. В общей сложности вратарь провел за «жёлтую субмарину» 44 встречи, в которых пропустил 75 голов. В семи матчах он сохранил свои ворота в неприкосновенности. Его трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.