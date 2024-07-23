Гвардиола: «Думаю, с вероятностью в 85-95% наш состав останется прежним»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вполне допускает, что состав его команды в следующем сезоне останется точно таким же, как в предыдущей кампании.

«Вплоть до последнего дня трансферного окна у нас будет возможность сделать некие изменения в составе. Я не исключаю вероятность, что в команду прибудут новички, но для этого нужно, чтобы кто-то ушёл. Думаю, с вероятностью в 85-95% наш состав останется прежним», – цитирует Гвардиолу журналист Фабрицио Романо.

Напомним, «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы выиграл последние 4 розыгрыша Английской премьер-лиги. В целом Хосеп успел завоевать с командой 6 чемпионских титулов АПЛ.