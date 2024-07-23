«Тоттенхэм» назвал цену Ришарлисона покупателю из Саудовской Аравии

Саудовский клуб «Аль-Ахли» нацелен на подписание бразильского нападающего Ришарлисона, права на которого принадлежат лондонскому «Тоттенхэму». Об этом рапортует The Times.

Как стало известно источнику, руководство английского клуба готово продать 27-летнего футболиста за 60 миллионов фунтов (71 миллион евро).

За «Тоттенхэм» Ришарлисон выступает с лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 38 миллионов евро.

В минувшем сезоне бразильский нападающий поучаствовал в 31 поединке «Тоттенхэма», записав на свой счет 12 забитых мячей и четыре результативные передачи.