Тан Хаг оценил свою работу в «Манчестер Юнайтед»

Нидерландский специалист Эрик тен Хаг оценил свою работу на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед».
«До моего назначения «МЮ» шесть лет не выигрывал трофеи. За эти два сезона команда выиграла больше трофеев в английском футболе, чем кто-то другой, не считая Гвардиолы», - передает слова наставника The Times.
Тен Хаг занял пост главного тренера «красных дьяволов» в 2022 году. В минувшем сезоне «Манчестер Юнайтед» провалился в Премьер-лиге, заняв лишь восьмое место. При этом команда стала победителем Кубка Англии, одолев в финале «Манчестер Сити» со счетом 2:1.
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