«Манчестер Юнайтед» предлагает 200 миллионов звёздному Винисиусу

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед», об этом рапортуют журналисты Defensa Central.

По данным источника, руководство манкунианского клуба всерьез нацелилось на подписание звездного бразильца. «Манчестер Юнайтед» предлагает Винисиусу пятилетний трудовой договор, по условиям которого он заработает 200 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что англичане готовы заплатить 180 миллионов за трансфер Винисиуса. Еще 50 миллионов могут быть заложены в качестве бонусов.

Жуниор играет за «королевский» клуб с 2018 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце сезона-2026/2027.