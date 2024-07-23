Звезда «Ливерпуля» высказался о Месси

«Когда выходил на поле против Месси, то испытывал совсем другие чувства, нежели при игре с другими оппонентами. Лео, наверное, лучший во многих аспектах футбола. Он может делать на поле практически все. Поэтому он является лучшим», - передает слова англичанина ESPN.