Звезда «Ливерпуля» высказался о Месси

Защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Трент Александер-Арнольд поделился мнением о форварде «Интер Майами» Лионеле Месси.
«Когда выходил на поле против Месси, то испытывал совсем другие чувства, нежели при игре с другими оппонентами. Лео, наверное, лучший во многих аспектах футбола. Он может делать на поле практически все. Поэтому он является лучшим», - передает слова англичанина ESPN.
С лета 2023 года Месси выступает в МЛС за американский клуб «Интер Майами». В июле 37-летний форвард вместе со сборной Аргентины стал триумфатором Кубка Америки – 2024. В финале чемпионы мира победили Колумбию со счетом 1:0.
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