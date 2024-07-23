Йоро назвал любимого игрока «Манчестер Юнайтед»

Новичок «Манчестер Юнайтед», защитник Лени Йоро, рассказал, кто является его любимым футболистом «красных дьяволов».

«Раньше я играл на позиции форварда. Был очень высоким и быстрым, забивал много мячей. Из-за моей скорости меня сравнивали с Нани. Мне очень нравился этот игрок», - передает слова 18-летнего защитника пресс-служба манкунианского топ-клуба.

Напомним, что Нани играл за «МЮ» с 2007 по 2014 год. Он провел 230 поединков, в которых отметился 41 голом и 70 результативными передачами.

Йоро перешел в стан «красных дьяволов» из «Лилля» за 62 миллиона евро. Лени подписал долгосрочный контракт до лета 2029 года.