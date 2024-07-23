Гвардиола ответил на слухи о переезде де Брёйне в Саудовскую Аравию

Журналисты попросили Хосепа Гвардиолу прокомментировать информацию о возможном уходе Кевина де Брёйне.

На днях в прессе появились слухи о договорённости бельгийца с саудовским «Аль-Иттихадом». Позднее эти сведения опровергли достоверные ресурсы, а теперь с опровержением выступил и сам Гвардиола.

«Нет, Кевин никуда не уходит», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова испанского рулевого «горожан».

Контракт Кевина де Брёйне с «Манчестер Сити» истекает следующим летом. Сам полузащитник заявлял, что в будущем обсудит с клубом новое соглашение.

Предстоящий сезон станет для де Брёйне десятым в составе «Манчестер Сити».