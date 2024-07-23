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«У него огромный потенциал»: Гвардиола высоко оценил талант молодого игрока «Манчестер Сити»

23 Июля 2024 • 04:31 Комментировать
Манчестер Сити
...
Селтик
1 2.10 X 3.65 2 3.05
Через 21 ч. 44 мин.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о перспективах Джеймса Макати.

21-летний хавбек провёл прошлый сезон в аренде в «Шеффилд Юнайтед». Похоже, наставник «горожан» готов предоставить англичанину шанс проявить себя на более высоком уровне.

«Мне бы хотелось, чтобы Макати был в нашей команде в новом сезоне. Я был бы рад его сохранить.

Джеймс – особенный парень, способный действовать в ограниченном пространстве, в коридорах, которых у нас обычно не так много. Я очень высокого мнения о нём, знаю о его огромном потенциале», – поведал Гвардиола на пресс-конференции накануне предсезонного товарищеского матча против шотландского «Селтика».

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Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Джеймс Макати ещё теги

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