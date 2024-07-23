«У него огромный потенциал»: Гвардиола высоко оценил талант молодого игрока «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о перспективах Джеймса Макати.

21-летний хавбек провёл прошлый сезон в аренде в «Шеффилд Юнайтед». Похоже, наставник «горожан» готов предоставить англичанину шанс проявить себя на более высоком уровне.

«Мне бы хотелось, чтобы Макати был в нашей команде в новом сезоне. Я был бы рад его сохранить.

Джеймс – особенный парень, способный действовать в ограниченном пространстве, в коридорах, которых у нас обычно не так много. Я очень высокого мнения о нём, знаю о его огромном потенциале», – поведал Гвардиола на пресс-конференции накануне предсезонного товарищеского матча против шотландского «Селтика».