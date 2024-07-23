Бруну Фернандеш не перейдёт в «ПСЖ» – названа причина

«Пари Сен-Жермен» не сможет подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша этим летом.

Парижане высоко оценивают талант капитана «красных дьяволов», но дело вряд ли выйдет за рамки обычного интереса – ценник португальца считают слишком высоким, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. 29-летний игрок не входит в число приоритетных трансферных целей французского гранда.

Стоимость Бруну Фернандеша, по версии портала Transfermarkt, составляет 70 млн евро, а контракт футболиста с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до середины 2026 года. Интерес к атакующему хавбеку ранее приписывался клубам из Саудовской Аравии.