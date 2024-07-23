«ПСЖ» работает над подписанием сразу трёх звёздных вингеров

«Пари Сен-Жермен» планирует серьёзно усилить атаку после расставания с Килианом Мбаппе.

Недавно в СМИ появилась информация об интересе гранда Лиги 1 к Джедону Санчо из «Манчестер Юнайтед». По сведениям L'Equipe, 24-летний англичанин хочет выступать за «ПСЖ», но договорённость с ним ещё не достигнута. «Красные дьяволы» также пока не одобрили трансфер.

Тем временем, как отмечает источник, парижане продолжают работать над сделками по ещё двум звёздным атакующим игрокам – речь о Хвиче Кварацхелии («Наполи») и Рафаэле Леау («Милан»).

Стоимость Джедона Санчо оценивается экспертами Transfermarkt в 30 млн евро, в то время как Кварацхелия и Леау, согласно оценке того же портала, стоят 80 и 90 млн евро соответственно.