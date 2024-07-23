Александер-Арнольд: «Беллингем поможет сборной Англии выигрывать турниры»

Футболист «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд высказался о значимости Джуда Беллингема для сборной Англии.

Полузащитник мадридского «Реала» помог «трём львам» добраться до финала чемпионата Европы, где команда уступила сборной Испании (1:2). 21-летний игрок вышел в старте во всех семи матчах турнира, отметившись двумя забитыми голами и одной результативной передачей.

«Конечно, все рады, что Джуд играет в нашей команде, а не где-то ещё. Он из тех, кто поможет сборной Англии выигрывать турниры.

Джуд прекрасно знает, как побеждать, он обладает необходимым для этого менталитетом, а также, разумеется, прекрасно умеет играть в футбол», – сказал в интервью The Mirror Трент.