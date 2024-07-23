Гвардиола ответил, как отреагировал бы на «Золотой мяч» Родри

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о Родри Эрнандесе и его шансах выиграть «Золотой мяч».

Испанский хавбек помог «горожанам» в четвёртый раз подряд выиграть Премьер-лигу, будучи при этом ключевым игроком команды, а также стал победителем Евро-2024 и был признан лучшим футболистом континентального турнира.

«Не могу отрицать, я был бы счастлив, если бы Родри получил «Золотой мяч». Участвовать в гонке, быть номинированным или выиграть награду – это фантастика для него, его семьи и друзей, для всего «Манчестер Сити». Его стабильность просто нечеловечна», – заявил Гвардиола на пресс-конференции в преддверии товарищеского матча против «Селтика».