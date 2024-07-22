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Хёйбьерг – игрок «Марселя» официально

22 Июля 2024 • 23:26 Комментировать

«Марсель» официально объявил о пополнении. В клуб в рамках аренды с опцией выкупа перешёл датский полузащитник Пьер-Эмиль Хёйбьерг.

Прежним клубом уроженца Копенгагена был лондонский «Тоттенхэм». Он провёл в нём четыре года карьеры и сыграл 184 матча, забив 10 голов и отдав 16 результативных передач.

Является новичок провансальцев воспитанником известного датского клуба «Брондбю». С 2013 по 2016 годы Пьер-Эмиль был в системе «Баварии», периодически уходя в аренду. В 2017 году игрока у мюнхенцев купил «Саутгемптон» за сумму в 15 млн евро.

«Марсель» по итогу прошлого сезона Лиги 1 стал восьмым в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
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