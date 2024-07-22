Маланг Сарр расторг контракт с «Челси» перед переходом в «Ланс»

Защитник лондонского «Челси» Маланг Сарр расторг контракт со своим клубом. После расторжения соглашения Сарр перейдёт в клуб французской Лиги 1 – «Ланс». Об этом пишет в соцсети инсайдер Фабрицио Романо.

Фабрицио отмечает, что Сарр не только расторг контракт с «синими», но и уже прошёл медосмотр. Осталось лишь подписать контракт с клубом с севера Франции.

Сарру 25 лет, принадлежит француз «Челси» с 2020 года. Однако игровой практикой за четыре года оборонец в клубе АПЛ похвастаться не может. У него всего восемь появлений на поле в Премьер-лиге. Дважды за время пребывания в «Челси» Маланг уходил в аренду – в «Порту» и «Монако».