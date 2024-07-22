Калафьори не тренировался с «Болоньей»

Итальянский защитник «Болоньи» Рикардо Калафьори в понедельник не появился на тренировке своего клуба. Новостью делится Sky Italy. Всё движется к тому, что молодой футболист вот-вот станет игроком лондонского «Арсенала», полагает источник.

Напомним, ранее достоверный источник в лице инсайдера Фабрицио Романо сообщал о том, что клубы подготовили документы по сделке. И уже совсем скоро трансфер должен был окончательно оформлен.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает молодого игрока сборной Италии в 45 млн евро.

Ранее по поводу потенциального перехода Калафьори высказался бывший итальянский защитник Леонардо Бонуччи.