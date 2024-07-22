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Калафьори не тренировался с «Болоньей»

22 Июля 2024 • 21:28 Комментировать

Итальянский защитник «Болоньи» Рикардо Калафьори в понедельник не появился на тренировке своего клуба. Новостью делится Sky Italy. Всё движется к тому, что молодой футболист вот-вот станет игроком лондонского «Арсенала», полагает источник.

Напомним, ранее достоверный источник в лице инсайдера Фабрицио Романо сообщал о том, что клубы подготовили документы по сделке. И уже совсем скоро трансфер должен был окончательно оформлен.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает молодого игрока сборной Италии в 45 млн евро.

Ранее по поводу потенциального перехода Калафьори высказался бывший итальянский защитник Леонардо Бонуччи.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Арсенал Лондон Рикардо Калафьори ещё теги
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