Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик кардинально сменил свой имидж. Молодой футболист, который ранее всегда играл с полудлинными волосами, постригся совсем коротко, оставив лишь немного волос сверху.

Грядущий сезон станет для Михаила вторым полноценным в Англии. Перебрался в «Челси» украинец зимой 2022-2023 годов. Всего за 46 матчей в рамках АПЛ у Мудрика накопилось пять забитых голов и четыре голевые передачи.

«Челси» начнёт свой сезон в Премьер-лиге через месяц. В рамках первого тура соперник у «пенсионеров» грозный – «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, действующий чемпион Англии.