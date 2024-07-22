Два клуба из Английской премьер-лиги, «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм» проявляют интерес к Нуссеру Мазрауи из «Баварии». Новостью делится Флориан Плеттенберг.

Пару дней назад, напомним, сообщалось, что «Бавария» установила ценник на игрока фланга обороны. Клуб готов выслушать по марокканцу предложения.

Источник отмечает, что сам 26-летний защитник стремится в Премьер-лигу. Уйти из клуба футболист может за 15-25 млн евро.

В прошлом сезоне Нуссер сыграл за мюнхенский клуб всего 19 встреч в рамках чемпионата Германии. В основном причина – травмы.

«МЮ» в прошлом сезоне АПЛ занял восьмое место, «Вест Хэм» - девятое.