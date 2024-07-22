Источник: «Переход Гросса в дортмундскую «Боруссию» неизбежен»

Переход полузащитника «Брайтона» Паскаля Гросса в «Боруссию» из Дортмунда неизбежен. Об этом пишет Ruhr Nachrichten со ссылкой на слова гендиректора «чаек» Пол Барбера для TalkSport.

«Конечно, мы хотели бы его сохранить. Но мы также думаем о том, на каком этапе карьеры находится Гросс, и о возможностях, которые может предложить ему Дортмунде», - говорит Барбер.

Гроссу 32 года. Он выступает за «Брайтон» уже с 2017 года. Текущий контракт связывает игрока с «чайками» до окончания грядущего футбольного сезона в Англии. Во время минувшего Евро-2024 Паскаль был включён в заявку национальной сборной Германии.