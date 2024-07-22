43-летний бывший полузащитник сборной Англии Гарет Бэрри возвращается на футбольное поле. Правда, выступать футболист будет в рамках 11 по силе дивизиона Англии за клуб «Херстпирпойнт».

Напомним, что Бэрри завершил карьеру четыре года назад. Последним клубом известного хавбека на тот момент был «Вест Бромвич». Также на протяжении карьеры воспитанник «Брайтона» и «Астон Виллы» играл за бирмингемский клуб, а также «Манчестер Сити» и «Эвертон». С 2000 по 2012 годы выступал за национальную сборную Англии.

Кстати, Бэрри является лидером АПЛ по числу сыгранных матчей. У него их 653 в лиге.