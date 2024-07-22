Галлахер решил, в какой клуб хочет перейти из «Челси»

Полузащитник Конор Галлахер может покинуть «Челси» в летнее трансферное окно. Как сообщает издание AS, 24-летний Галлахер хочет оказаться в «Атлетико» и со своей стороны сделает всё, чтобы трансфер осуществился. В стане «матрасников» знают об этой позиции футболиста.

Для «Атлетико» Галлахер является одной из главных целей на текущее лето. При этом ранее предложение мадридского клуба в размере 20 миллионов евро было отклонено «Челси».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Конора Галлахера в 50 миллионов евро. Галлахер является воспитанником академии «Челси».