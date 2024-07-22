В «Манчестер Сити» приняли решение по вратарю на случай ухода Эдерсона

В летнее трансферное окно голкипер Эдерсон может покинуть «Манчестер Сити» и отправиться в Саудовскую Аравию. Переговоры по трансферу 30-летнего бразильца продолжает клуб «Аль-Иттихад».

На этом фоне слухи связывают «Манчестер Сити» с такими известными вратарями, как Джанлуиджи Доннарумма и Ян Облак. Впрочем, как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «горожанам» Доннарумма и Облак не интересны. Если Эдерсон уйдёт, то основным вратарём команды будет Штефан Ортега. 31-летний футболист хорошо показывал себя в прошлом сезоне, когда появлялся на поле.