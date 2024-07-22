Бирмингемская «Астон Вилла» на своём официальном интернет-портале объявила о переходе бельгийского хавбека Амаду Онана. В новый клуб игрок центра поля перебрался из ливерпульского «Эвертона».

Летом 2022 года Онана присоединился к «Эвертону» и сыграл за «ирисок» более 70 матчей, забив три гола в прошлом сезоне. На международной арене он провел 17 матчей за сборную своей страны. Является хавбек воспитанником бельгийского «Зюльте Варегем» и немецкого «Хоффенхайма».

Согласно данным портала Transfermarkt, за новичка «вилланы» заплатили почти 60 млн евро. Контракт подписан на пять ближайших лет.