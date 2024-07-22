Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш переживает из-за ограбления его дома. Инцидент произошёл ещё в декабре 2023 года. Грилиша в тот момент не было дома, но при этом в жилище находились десять членов семьи футболиста. Грабители унесли с собой ценности примерно на 1 миллион фунтов.
Преступники, совершившие ограбление дома Грилиша, до сих пор не были пойманы, и это огорчает футболиста.
«Джек боится, что их никогда не поймают. Это очень расстроило его и сильно повлияло на него и на его семью. Прошло семь месяцев, а арестов нет. Полиция заявляет, что расследование продолжается, но есть реальные опасения, что грабители покинули страну. Джек беспокоится, что их никогда не поймают, и они сделают это снова», - сообщил The Sun некий источник.
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