Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш переживает из-за ограбления его дома. Инцидент произошёл ещё в декабре 2023 года. Грилиша в тот момент не было дома, но при этом в жилище находились десять членов семьи футболиста. Грабители унесли с собой ценности примерно на 1 миллион фунтов.

Преступники, совершившие ограбление дома Грилиша, до сих пор не были пойманы, и это огорчает футболиста.