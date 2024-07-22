«Манчестер Сити» зашёл замену де Брёйне в сборной Англии, цена вопроса - 80 млн евро

Этим летом Кевин де Брёйне может покинуть «Манчестер Сити» после девяти проведённых сезонов. В последние дни слухи активно связывают 33-летнего бельгийца с переездом в саудовский «Аль-Иттихад».

«Манчестер Сити» подыскивает замену для де Брёйне и, если верить информации the Mirror, нацелился на полузащитника «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе. На этот трансфер «горожане» могут потратить около 68 миллионов фунтов (примерно 80 миллионов евро).

Отметим, что Эберечи Эзе поучаствовал в трёх матчах сборной Англии на чемпионате Европы. Эзе выходил на поле в играх против Дании, Словакии и Швейцарии.