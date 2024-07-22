«Арсенал» и «Болонья» готовят документы по Калафьори

Защитник Рикардо Калафьори близок к тому, чтобы перебраться из «Болоньи» в «Арсенал». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, в настоящий момент клубы готовят документы по сделке. В ближайшее время всё будет закрыто.

Романо отмечает, что 22-летний Калафьори на этой неделе пройдёт медицинское обследование для «Арсенала». Если проблем выявлено не будет, то защитник заключит с лондонцами трудовое соглашение.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Рикардо Калафьори в 45 миллионов евро. Летом защитник выступил на Евро-2024.