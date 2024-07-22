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«Манчестер Юнайтед» может купить игрока за 100 млн евро – известно имя слухи

22 Июля 2024 • 16:39 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» хочет серьёзно усилить свой состав этим летом. Слухи давно связывают «красных дьяволов» с атакующим полузащитником Хави Симонсом из «ПСЖ». Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на издание Sport, манкунианцы могут предложить за 21-летнего нидерландца около 100 миллионов евро.

В последние недели Хави Симонс то и дело фигурирует в трансферных новостях. Стоит сказать, что в сезоне 2023/2024 перспективный нидерландец выступал на правах аренды за немецкий «РБ Лейпциг».

Первый официальный матч сезона 2024/2025 «Манчестер Юнайтед» проведёт 10 августа – против «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСЖ Хави Симонс трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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