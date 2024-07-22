На Фелиша нацелился клуб АПЛ

Всё идёт к тому, что атакующий полузащитник Мусса Диаби перейдёт из «Астон Виллы» в «Аль-Иттихад». Учитывая этот момент, бирмингемцы хотят заполучить другого футболиста в атакующую группу. Как сообщает на своих страницах The Guardian, на радаре «вилланов» оказался Жоау Фелиш из «Атлетико».

Прошлый сезон Фелиш провёл в аренде в «Барселоне». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 30 миллионов евро.

Стоит сказать, что в сезоне 2024/2025 «Астон Вилла» будет представлять Англию в Лиге чемпионов. Прошлый сезон Премьер-лиги бирмингемцы завершили на четвёртом месте.