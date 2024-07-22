«Бавария» отклонила предложение «Манчестер Юнайтед» по де Лигту – известны детали

Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт давно находится на радаре «Манчестер Юнайтед». Главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг хотел бы заполучить футболиста, с которым он уже работал ранее в «Аяксе».

Впрочем, переговоры между клубами проходят непросто. Как сообщает Bild, «Манчестер Юнайтед» предложил за 24-летнего де Лигта 30 миллионов евро + 5 миллионов евро бонусами. «Бавария» это предложение отклонила, поскольку оценивает футболиста в 50 миллионов евро.

В «Баварии» Маттейс де Лигт провёл два сезона. За это время нидерландец поучаствовал в 73 официальных матчах, в которых забил пять голов и отдал два голевых паса на партнёра.