Старт нового чемпионата Англии не за горами. В понедельник Английская премьер-лига показала мяч, которым команды будут играть в новом сезоне. Основной цвет мяча – белый. На нём также можно увидеть элементы фиолетового и жёлтого цветов.

Стоит сказать, что мячи для Английской премьер-лиги уже долгие годы изготавливает компания Nike.

Новый чемпионат Англии будет открываться в пятницу, 16 августа. В этот день «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Фулхэм».

Добавим, что в каждом из четырёх предыдущих чемпионатов Англии титул завоёвывал «Манчестер Сити».