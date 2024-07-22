«Реал» хорошо заработает на трансфере игрока в «Ливерпуль»

Всё идёт к тому, что вингер Такефуса Кубо в ближайшее время сменит «Реал Сосьедад» на «Ливерпуль». Появляется информация о том, что мерсисайдцы активируют опцию выкупа 23-летнего японца за 60 миллионов евро.

Как сообщает на своих страницах издание AS, часть экономических прав на Кубо принадлежит «Реалу». Если «Ливерпуль» заплатит за японца 60 миллионов евро, то мадридский гранд получит 27 из них. Словом, «сливочные» могут хорошо заработать на этой сделке.

В «Реал Сосьедад» из «Реала» Такефуса Кубо переходил летом 2022 года. Согласно данным открытых источников, мадридцы тогда получили 6,5 миллиона евро.