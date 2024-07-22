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«Ливерпуль» близок к трансферу игрока из Ла Лиги за 60 млн евро

22 Июля 2024 • 14:31 Комментировать

«Ливерпуль» близок к закрытию нового трансфера. Как сообщает AS, ссылаясь на Sponichi Annex, гранд Английской премьер-лиги реализует пункт выкупа Такефусы Кубо у «Реал Сосьедада» за 60 миллионов евро.

Основная позиция Кубо – правый вингер. При этом 23-летний японец может действовать и слева, и на позиции центрального атакующего полузащитника. За «Реал Сосьедад» Кубо выступает с лета 2022 года. С тех пор футболист провёл 85 официальных матчей, в которых забил 16 голов и отдал 14 голевых передач на партнёров.

Такефуса Кубо провёл 35 матчей за национальную сборную Японии. В этих играх вингер забил четыре гола.

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Евро-Футбол.Ру,
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