Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор временами становится героем трансферных слухов. Портал TodoFichajes рассказывает о том, что видеть бразильца в своих рядах хочет «Манчестер Юнайтед». На «Олд Траффорд» руководители клуба рассчитывают создать команду мечты, которая будет конкурентоспособна во всех турнирах.

По данным источника, «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Винисиуса 180 миллионов евро. Ещё 50 миллионов может быть заложено в сделку как бонусы. Самому Винисиусу «красные дьяволы» готовы предложить 40 миллионов евро за сезон.

В Манчестере надеются на то, что убедить Винисиуса удастся из-за прихода в «Реал» Килиана Мбаппе. При этом сам 24-летний форвард сейчас не думает об уходе – он считает, что его положение в клубе с приходом Мбаппе не пошатнётся.

Раскрыта необычная роль Винисиуса в «Реале»