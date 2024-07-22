​Гарначо посетил место съёмок любимого сериала

Аргентинский нападающий Алехандро Гарначо решил продлить свой отпуск после победы в Кубке Америки и задержался в Соединённых Штатах Америки. Он мечтал посетить место съемок своего любимого сериала Prison Break и для этого в компании друзей отправился в Майами. Близкий друг Гарначо, Валентино Карбони, рассказал журналистам о том, что Гарначо смотрел сериал не менее пяти раз. Съемки сериала происходили с 2005 по 2017 год.

Напомним, что талантливый аргентинец забил несколько отличных голов за свой клуб в минувшем сезоне, в том числе и в финале выигранного «Манчестер Юнайтед» Кубка Англии.