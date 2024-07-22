Доннарумма может стать игроком английского гранда

Звездный итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма может покинуть «ПСЖ» и продолжить карьеру в топ-клубе Английской премьер-лиги, информирует портал Todofichajes.

Как стало известно источнику, в трансфере голкипера заинтересован «Манчестер Сити». Главный тренер команды Хосеп Гвардиола рассматривает кандидатуру Доннаруммы в качестве замены Эдерсону Мораесу. Бразильский вратарь в текущее трансферное окно может переехать в чемпионат Саудовской Аравии.

Трансферная стоимость 25-летнего итальянца оценивается в 40 миллионов евро. Джанлуиджи связан контрактными обязательствами с парижанами до конца июня 2026 года.