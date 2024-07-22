«ПСЖ» может приобрести полузащитника «Манчестер Юнайтед»

«ПСЖ» положил глаз на полузащитника «Манчестер Юнайтед». Речь идёт о Бруну Фернандеше, который с прошлого лета является капитаном команды. Ранее сообщалось, что португалец может покинуть «Олд Траффорд» в это трансферное окно.

По информации от журналиста Танзи Олича, главному тренеру «ПСЖ» Луису Энрике очень нравится кандидатура Фернандеша, который выступает за «Манчестер Юнайтед» с января 2020 года.

В последнем розыгрыше Английской премьер-лиги 29-летний Фернандеш записал на свой актив 10 голов и 8 результативных передач в 35 матчах. 4 из своих голов португалец забил с пенальти.