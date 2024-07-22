«Ювентус» готов продать Суле в лондонский клуб за 35 миллионов евро

Туринский «Ювентус» открыт к продаже своего нападающего Матиаса Суле, которым интересуются клубы из Английской премьер-лиге. По информации от Tuttosport, лондонский «Вест Хэм» готовится предложить за аргентинца 35 миллионов евро. Если верить источнику, спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли должен принять это предложение.

Руководство «Ювентуса» хочет продать Суле, чтобы улучшить финансовую ситуацию и пополнить свой трансферный бюджет на лето. Команда хочет усилить многие позиции перед закрытием окна.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб «Ювентуса» не может гарантировать Суле стабильную игровую практику в новом сезоне.