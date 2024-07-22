Санчо получил предложение от суперклуба

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо может продолжить карьеру во французском чемпионате, об этом рапортуют журналисты Footmercato.

Как стало известно источнику, в подписании футболиста заинтересован «ПСЖ». Боссы парижского топ-клуба сделали предложение англичанину. Санчо заинтересован в таком варианте продолжения карьеры. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 30 миллионов евро, а его контракт с «красными дьяволами» истекает летом 2026 года.

В прошлом сезоне Джедон выступал на правах аренды за дортмундскую «Боруссию». 24-летний полузащитник принял участие в 14 поединках чемпионата Германии, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.