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Роналду поможет своему клубу подписать экс-звезду «Реала»

22 Июля 2024 • 07:15 Комментировать

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Каземиро, ныне выступающий в Англии за «Манчестер Юнайтед», может стать очередной звездой, переехавшей в чемпионат Саудовской Аравии.

Согласно данным Todofichajes, в подписании бразильского футболиста заинтересован «Аль-Наср». 39-летний португальский нападающий саудовского клуба Криштиану Роналду готов посодействовать этой сделке. Игроки ранее вместе защищали цвета «королевского» клуба.

Каземиро связан трудовым соглашением с манкунианцами до середины 2026 года. Эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Каземиро трансферы футбола - лето 2024 Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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