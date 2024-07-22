Роналду поможет своему клубу подписать экс-звезду «Реала»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Каземиро, ныне выступающий в Англии за «Манчестер Юнайтед», может стать очередной звездой, переехавшей в чемпионат Саудовской Аравии.

Согласно данным Todofichajes, в подписании бразильского футболиста заинтересован «Аль-Наср». 39-летний португальский нападающий саудовского клуба Криштиану Роналду готов посодействовать этой сделке. Игроки ранее вместе защищали цвета «королевского» клуба.

Каземиро связан трудовым соглашением с манкунианцами до середины 2026 года. Эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 20 миллионов евро.